Українські футболісти та тренери сформували фонд допомоги армії

Українські футболісти допомагають ЗСУ

Українські футболісти-легіонери сформували фонд допомоги українській армії.

Про це повідомляє Tribuna.com.

В цьому списку Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко та інші. А також український тренер Аль-Айну Сергій Ребров.

Спільними зусиллями вони вже перевели до фонду 500 000 євро (близько 16,5 мільйона гривень), але сума збільшується прямо зараз.

Раніше Ярмоленко пожертвував українській армії 3 мільйони гривень.