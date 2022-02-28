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Українські футболісти та тренери сформували фонд допомоги армії

Сьогодні 14:14 321 0
Українські футболісти допомагають ЗСУ
Українські футболісти та тренери сформували фонд допомоги армії
#Олександр Зінченко, #Віктор Коваленко, #Руслан Маліновський, #Віталій Миколенко, #Сергій Ребров, #Андрій Ярмоленко

Джерело - tribuna.com.

Українські футболісти-легіонери сформували фонд допомоги українській армії.

Про це повідомляє Tribuna.com.

В цьому списку Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко та інші. А також український тренер Аль-Айну Сергій Ребров.

Спільними зусиллями вони вже перевели до фонду 500 000 євро (близько 16,5 мільйона гривень), але сума збільшується прямо зараз.

Раніше Ярмоленко пожертвував українській армії 3 мільйони гривень.

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