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Костюк вражена реакцією російських тенісистів на війну в Україні

Сьогодні 19:43 411 0
Марта Костюк прокоментувала реакцію російських тенісистів на військове вторгнення їх держави в Україну
Костюк вражена реакцією російських тенісистів на війну в Україні
Фото - gettyimages
#Марта Костюк

Джерело - btu.org.uа.

Російські тенісисти не готові вибачитися за поведінку своєї держави, яка напала на Україну.

Про це розповіла українська тенісистка Марта Костюк.

"Жоден російський гравець не прийшов, щоб побачити мене. Ніхто з них не сказав, що вони шкодують, що їхня країна робить з моєю. Один гравець надіслав мені повідомлення, ще з одним ми поспілкувалися. Але жодних вибачень я не чула, жоден із них не сказав мені, що він не підтримує те, що відбувається. Як на мене, то це шок. Не треба бути залученим до політики, щоб поводитися по-людськи. Усі знають, що відбувається.

Мені боляче через це. Мені боляче щоразу бачити російських гравців, коли я приїжджаю на стадіон. Їхня єдина проблема зараз – це те, що вони не можуть переказати гроші. Ось про це вони розмовляють! Я вважаю, що це є неприйнятним. Чому російські тенісисти так поводяться? У мене цього немає пояснень, я не знаю", - розповіла Костюк.

Нагадаємо, Костюк здолала Заневську на турнірі в Індіан-Веллсі.

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