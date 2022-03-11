Костюк вражена реакцією російських тенісистів на війну в Україні

Російські тенісисти не готові вибачитися за поведінку своєї держави, яка напала на Україну.

Про це розповіла українська тенісистка Марта Костюк.

"Жоден російський гравець не прийшов, щоб побачити мене. Ніхто з них не сказав, що вони шкодують, що їхня країна робить з моєю. Один гравець надіслав мені повідомлення, ще з одним ми поспілкувалися. Але жодних вибачень я не чула, жоден із них не сказав мені, що він не підтримує те, що відбувається. Як на мене, то це шок. Не треба бути залученим до політики, щоб поводитися по-людськи. Усі знають, що відбувається.

Мені боляче через це. Мені боляче щоразу бачити російських гравців, коли я приїжджаю на стадіон. Їхня єдина проблема зараз – це те, що вони не можуть переказати гроші. Ось про це вони розмовляють! Я вважаю, що це є неприйнятним. Чому російські тенісисти так поводяться? У мене цього немає пояснень, я не знаю", - розповіла Костюк.