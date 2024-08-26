Стало відомо, хто зробив релігійну “прошивку” Ломаченку

"Безбожники думають, що перемогли" — так Василь Ломаченко відреагував на прийняття законопроєкту про заборону УПЦ. Вже багато років Ломаченко є радикальним прихильником УПЦ МП.

Чемпіон спробував розібратися в причинах такої відданості уродженця Білгород-Дністровського цій релігійній організації. Ми поспілкувалися зі знайомим родини Ломаченків, який розповів багато цікавих історій, які проливають світло на це питання. На прохання людини, домовилися не озвучувати його ім’я.

Свята вода

Ще на початку 2000-х років, коли виїжджали на змагання, Анатолій Ломаченко наполягав, щоб юні боксери завжди перед боями ходили до церкви. Молилися, ставили свічку. Ба більше, в Анатолія Миколайовича була пляшка зі святою водою і він ще окремо всім давав по три ковтки святої води вже перед боями — перед виходом у ринг. І це тривало багато років. Тобто, релігійна "прошивка" Василю 100-відсотково дісталася від батька. Зараз же Ломаченко-молодший просто не розуміє, що фактично виступає в ролі ворожого агента. Твердолобість Василя в цьому питанні грає проти нього.

Тренерський хист Ломаченка

Разом з Васею в залі тренувалися ще декілька перспективних хлопців. Вася на той час вже був сильнішим і просто "прибивав" їх на спарингах. Але його батько-тренер, усвідомлюючи, що сили нерівні, не зупиняв спаринги. Навпаки, заохочував Василя. А хлопців буквально гнобив. Звинувачував в слабохарактерності. Мовляв, де твій стрижень, будь чоловіком. В підсумку хлопці отримували травми, струс мозку і багато хто з них ще в юнацькому віці закінчив з боксом, так і не реалізувавши себе в рингу повною мірою.

Тероборона

Коли почалася повномасштабна війна, в соцмережах з’явилося фото Ломаченка в рядах тероборони. За моєю інформацією, Вася лише декілька разів долучився до служби в теробороні Білгород-Дністровська. Сфотографувався з мером і більше там його ніхто не бачив.

Розмовляв з жінкою, у якої брат був в теробороні, вона жваво обурювалася з цього приводу. Мовляв, мій брат там постійно, Василя там взагалі немає, але історію роздули, зробили Ломаченка ледь не героєм. Також знаю, що керівництво його "рідної" частини тероборони було шоковане постами Ломаченка на захист УПЦ МП.

Як Ломаченко поставили під "ствол"

На початку повномасштабної війни Василь запам’ятався зухвалою поведінкою на одному з постів тероборони. Його зупинили, попросили документи. Він почав кричати "Я — Василь Ломаченко". Хлопці це і так добре знали. Але терпіти цього не стали — поставили Васю під "ствол" і провели повний догляд машини. Мабуть, це був удар по його дуже великому его.

Коло спілкування

Зараз і у Василя, і в його тата дуже вузьке коло спілкування. Васі потрібно, щоб ним всі захоплювалися. Взагалі не сприймає критику. У нього був приятель, власник одного одеського ресторану. Василь часто-густо відвідував його. Проводив в ресторані багато часу. Вже під час повномасштабної війни власник ресторану якось толерантно вказав Ломаченко на неприпустимість його постів у соцмережах. Так той образився, перестав приїжджати до ресторану і спілкуватися. Після цього навіть не брав слухавку, коли бачив, що йому телефонує ця людина. І більш-менш схожих випадків було дуже багато.

Боксерський зал

Влітку 2020 року Василь відкрив в Затоці Loma Club Hotel. Вклав гроші, які заробив у США, в Україну. Це заслуговує на повагу. На території готелю був побудований і боксерський зал. Прогнозували, що завдяки імені Ломаченка зал боксу стане успішним бізнес-проєктом. Але не сталося, як гадалося. Десь через рік Василь зрозумів, що боксерський зал грошей не приносить і незабаром його закрив. Побудував на його місці ресторан.

Ставлення до Усика

Я впевнений, що і Василь, і його тато заздрять Усику. І це нездорова чорна заздрість. Адже спочатку Вася випереджав Сашка за спортивними досягненнями та розмірами гонорарів у професійному боксі. А зараз за всіма показниками Усик полетів до космосу.

Візьмемо історію, коли перед Олімпіадою абсолютний чемпіон світу в хевівейті прийшов на базу збірної в Конча-Заспі та пообіцяв виплатити українським боксерам, які мали виступити в Парижі по 100 тисяч доларів за золоту медаль. Від Ломаченка такого вчинку ми б ніколи не дочекалися.

Я взагалі майже не бачив допомоги боксерам від них з батьком навіть на місцевому рівні. Навпаки, для них головне, щоб в жодному разі не було використано їхнє ім'я для будь-яких дивідендів. Мовляв, ми так довго працювали, і тепер бажаємо нарешті заробляти гроші — така їхня психологія.

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор — Микола Дендак