Алієв пояснив вступ у тероборону

Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв пояснив рішення захищати Україну.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Денисов Time.

"Я народився в Росії. Але з 37 років свого життя 24 провів в Україні. Я вже українець, тут народились мої діти. У Росії тільки народився, але вже українець.

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Мені дуже боляче було дивитись на те, що відбувалося на Донбасі. А зараз я побачив усе це на власні очі, бачать це й мої діти. Звичайно, війна на Донбасі – це дуже боляче, а зараз це відбувається по всій Україні.

Як чоловік, не міг стояти осторонь. Спершу зробив так, щоб мої діти звідси поїхали та цього не бачили. Було дуже прикро, коли мої діти плачуть і кажуть: "Тату, нам страшно". Моєю справою було відправити їх та піти захищати Україну", – сказав Алієв