Володимир Кличко: росія навмисно вбиває мирних мешканців та дітей

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко закликав увесь світ до єднання проти російських терористів на чолі з фашистом володимиром путіним.

"Важливо зберігати єдність, тому що самотньо ти оступишся і зазнаєш невдачі. І тут росія, за деякими винятками, одна. І весь світ проти путінської агресії, російської агресії, російської армії, яка знищує нашу інфраструктуру, вбиває безневинних жителів, наших дітей. Це відбувається навмисне, а не випадково.

Вони неодноразово використовували фосфорні бомби, заборонені як і касетні бомбардування, які вони влаштовували в Маріуполі. 90 відсотків міста знищено, тисячі його мешканців убито. Харків, Херсон, передмістя Києва - Буча, Ірпінь, Гостомель - знищені, мирні люди навмисне вбиті.

Це геноцид українського народу і це дуже сумно. Це реальність, а чи не сон. Це не фейкові новини, а гірка реальність, поточна ситуація в Україні. І Україна – це лише початок. Як оголосила їхня пропаганда, вони рухатимуться далі і продовжуватимуть. Тому, говорячи про підтримку, надзвичайно важливо зупинити цю війну та агресора тут і зараз", - сказав Кличко.