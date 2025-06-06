Українська команда відмовилася від престижного турніру, який спонсорує російський букмекер

Українська кіберспортивна команда B8 відмовилась від участі у престижному турнірі FISSURE Playground 1 з CS2.

Про це повідомила пресслужба колективу.

Річ у тому, що спонсором змагання виступає російська букмекерська контора BetBoom, яка має свій підрозділ в окупованому Криму.

Турнірний оператор хоча й було засновано у Єревані, згодом він переїхав до Белграда і наразі у керівництві компанії є виключно росіяни.

Попри ризик втратити рейтингові очки, B8 вирішили не брати участь у турнірі. До того ж колектив бере участь у BLAST Austin Major 202, призовий фонд якого складає понад 1 мільйон доларів.

Зазначимо, що цей турнір стартував з другого червня і триватиме до 22 числа. B8 розпочав змагання з перемоги над бразильським Imperial (1:0 у форматі Best of 1).

Цікаво, що перед тим, як відмовитись від участі на FISSURE Playground 1 українська команда провела опитування у своїх соціальних мережах, де половина уболівальників проголосувала за те, щоб взяти участь у змаганні.

Напередодні B8 перемогли Wildcard та без проблем пробились у другу стадію BLAST.tv Austin Major 2025.