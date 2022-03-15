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Пономарьов: Дворкович має піти у відставку з поста президента Міжнародної федерації шахів

Сьогодні 19:09 232 0
Пономарьов: Дворкович має піти у відставку з поста президента Міжнародної федерації шахів
#Руслан Пономарьов

Джерело - Mother Jones.

Український гросмейстер, колишній чемпіон світу з шахів Руслан Пономарьов вимагає відставки російського президента Міжнародної федерації шахів Аркадія Дворковича.

"Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) має змінитися. Нею не може керувати Росія за криваві російські гроші. Я вважаю, що її президент Дворкович має піти у відставку. Чим швидше це буде зроблено, тим менше часу потрібно буде витратити на нормалізацію роботи ФІДЕ. Прикро, що деякі російські шахісти, зокрема Анатолій Карпов і Сергій Карякін, стають рупором тоталітарної пропаганди.

Щодо відсторонення російських спортсменів від змагань. Можливо, для них це звучить жорстоко, але я вважаю, що якщо можна зупинити війну, то для цього потрібно застосувати всі можливі заходи - максимальний тиск і зусилля.

Мої батьки та сестра були в Києві. 3 березня вони вирішили евакуюватися, незважаючи на те, що батько хотів до останнього залишитися вдома. З деякими пригодами вони перетнули кордон з Угорщиною і прибули до Іспанії з Будапешта. Зараз я намагаюся допомогти їм адаптуватися.

Я контактую з українською громадою тут, в Іспанії. Люди намагаються зібрати гуманітарну допомогу та відправити її на кордон Польщі з Україною. Я дуже вдячний за повідомлення підтримки, які я отримую: велике спасибі Гікару Накамурі, Костянтину Кавуцькому, Шаховому фонду Каспарова, Шаховому клубу "Сент-Луїса" та багатьом іншим за допомогу. Ніхто не знає, коли закінчиться ця війна, але ситуація може стати ще гіршою. Сподіваюся, не буде такої катастрофи, як Чорнобиль 1986 року чи ядерна війна", - сказав Пономарьов.

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