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Далакян: Закрийте небо над Україною

Сьогодні 22:54 88 0
Далакян: Закрийте небо над Україною

Джерело - Чемпіон.

Український чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян (21-0, 15 КО) прокоментував вторгнення Росії до України.

"Я - Артем Далакян, професійний боксер, що діє, чемпіон світу за версією WBA. Я представляю компанію Union Boxing Promotion. Я з України.

З 24 лютого в Україні триває неоголошена повномасштабна війна з боку Росії. Агресор вторгся на нашу територію та знищує мирних громадян, дітей, жінок, старих людей.

Руйнує наші міста, перетворюючи їх на попіл, забирає наші життя. Перестаньте бомбити і вбивати нас. Зупиніть шалену, нікому не потрібну війну. Закрийте небо над Україною. Російський корабель, йди на ###", - сказав Далакян.

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