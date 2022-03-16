Далакян: Закрийте небо над Україною

Український чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян (21-0, 15 КО) прокоментував вторгнення Росії до України.

"Я - Артем Далакян, професійний боксер, що діє, чемпіон світу за версією WBA. Я представляю компанію Union Boxing Promotion. Я з України.

З 24 лютого в Україні триває неоголошена повномасштабна війна з боку Росії. Агресор вторгся на нашу територію та знищує мирних громадян, дітей, жінок, старих людей.

Руйнує наші міста, перетворюючи їх на попіл, забирає наші життя. Перестаньте бомбити і вбивати нас. Зупиніть шалену, нікому не потрібну війну. Закрийте небо над Україною. Російський корабель, йди на ###", - сказав Далакян.