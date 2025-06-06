Пак’яо прокоментував завершення кар’єри Ломаченка

Легендарний філіппінський боксер Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO) прокоментував рішення Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити спортивну кар’єру в віці 37 років.

Слова 46-річної легенди світового боксу наводить FightHype.

"Він – чемпіон і хороший боксер. У нього є причина, чому він пішов на пенсію", – заявив Пак’яо.

Нагадаємо, Ломаченко оголосив про завершення кар’єри в четвер, 5 червня. Останнім поєдинком Ломаченка був бій проти Джорджа Камбососа в травні 2024 року, в якому українець здобув пояс IBF в легкій вазі. З тих пір Василь у ринг не виходив.

Останнім часом активно обговорювалася інформація про повернення українця у ринг. Низка боксерів висловлювала свою зацікавленість у потенційному поєдинку з Ломаченком. Серед них – Кейшон Девіс, Шакур Стівенсон і навіть росіянин Абдуллаєв.