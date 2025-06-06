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Пак’яо прокоментував завершення кар’єри Ломаченка

Олег Дідух — 6 червня 2025, 15:26
Пак’яо прокоментував завершення кар’єри Ломаченка
Менні Пак'яо
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Легендарний філіппінський боксер Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO) прокоментував рішення Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити спортивну кар’єру в віці 37 років.

Слова 46-річної легенди світового боксу наводить FightHype.

"Він – чемпіон і хороший боксер. У нього є причина, чому він пішов на пенсію", – заявив Пак’яо.

Нагадаємо, Ломаченко оголосив про завершення кар’єри в четвер, 5 червня. Останнім поєдинком Ломаченка був бій проти Джорджа Камбососа в травні 2024 року, в якому українець здобув пояс IBF в легкій вазі. З тих пір Василь у ринг не виходив.

Останнім часом активно обговорювалася інформація про повернення українця у ринг. Низка боксерів висловлювала свою зацікавленість у потенційному поєдинку з Ломаченком. Серед них – Кейшон Девіс, Шакур Стівенсон і навіть росіянин Абдуллаєв.

Завершення кар'єри Василь Ломаченко Менні Пак'яо

Менні Пак'яо

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