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ФІФА ухвалила рішення щодо легіонерів у чемпіонаті України

Сьогодні 22:12 178 0
Гравці можуть перейти у інші клуби
ФІФА ухвалила рішення щодо легіонерів у чемпіонаті України
#ФІФА, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - football24.ua.

Усі контракти іноземних футболістів та фахівців з клубами, що входять в УАФ, призупинені до 30 червня 2022 року.

Про це повідомляє ФІФА.

Рішення було ухвалене після консультацій з УЄФА та іншими керівними футбольними організаціями.

Тепер будь-який легіонер з України може безперешкодно і без жодних юридичних наслідків піти в іншу команду, але влітку буде повинен повернутись у клуб, з яким має чинний контракт.

Рішення про призупинення дії угоди недійсне, якщо сторони офіційно домовились про розірвання співпраці чи трансфер/оренду.

Після одностороннього припинення співпраці іноземні футболісти й тренери стають вільними агентами і можуть знайти нове місце працевлаштування до 7 квітня включно.

Нагадаємо, ФІФА досі не дискваліфікувала Росію з відбору на ЧС-2022.

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