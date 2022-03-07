ФІФА ухвалила рішення щодо легіонерів у чемпіонаті України

Джерело - football24.ua.
Усі контракти іноземних футболістів та фахівців з клубами, що входять в УАФ, призупинені до 30 червня 2022 року.
Про це повідомляє ФІФА.
Рішення було ухвалене після консультацій з УЄФА та іншими керівними футбольними організаціями.
Тепер будь-який легіонер з України може безперешкодно і без жодних юридичних наслідків піти в іншу команду, але влітку буде повинен повернутись у клуб, з яким має чинний контракт.
Рішення про призупинення дії угоди недійсне, якщо сторони офіційно домовились про розірвання співпраці чи трансфер/оренду.
Після одностороннього припинення співпраці іноземні футболісти й тренери стають вільними агентами і можуть знайти нове місце працевлаштування до 7 квітня включно.
Нагадаємо, ФІФА досі не дискваліфікувала Росію з відбору на ЧС-2022.