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Катмен Усика пояснив, чи буде українець битися під час війни

Сьогодні 19:28 255 0
Расс Анбер прокоментував наступні бої Усика та Ломаченка
Катмен Усика пояснив, чи буде українець битися під час війни
#Василь Ломаченко, #Олександр Усик

Джерело - sport24.uа.

Олександр Усик та Василь Ломаченко не будуть проводити бої, поки в Україні триває війна з Росією.

Про це розповів катмен українського суперважковаговика Расс Анбер у коментарі Boxingnews 24.

"Я не розумію, як це може бути можливим, коли триває війна, коли продовжується вторгнення в Україну. Як ви собі це уявляєте, що Усик чи Ломаченко зараз скажуть: "Ей, я їду з країни у тренувальний табір, бо у мене попереду бій". Цього не буде", – розповів Анбер.

Раніше повідомлялося, що Джошуа шукає заміну Усику.

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