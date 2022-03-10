Катмен Усика пояснив, чи буде українець битися під час війни

Расс Анбер прокоментував наступні бої Усика та Ломаченка

Олександр Усик та Василь Ломаченко не будуть проводити бої, поки в Україні триває війна з Росією.

Про це розповів катмен українського суперважковаговика Расс Анбер у коментарі Boxingnews 24.

"Я не розумію, як це може бути можливим, коли триває війна, коли продовжується вторгнення в Україну. Як ви собі це уявляєте, що Усик чи Ломаченко зараз скажуть: "Ей, я їду з країни у тренувальний табір, бо у мене попереду бій". Цього не буде", – розповів Анбер.

Раніше повідомлялося, що Джошуа шукає заміну Усику.