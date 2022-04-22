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Зеленський створив Національну раду з відновлення України

Сьогодні 10:40 118 0
Зеленський створив Національну раду з відновлення України
#Володимир Зеленський

Джерело - president.gov.ua.

Президент України Володимир Зеленський утворив Національну раду з відновлення України від наслідків війни.

Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Також Кабінету Міністрів України у двотижневий термін слід визначити орган, який здійснюватиме інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Національної ради щодо відновлення України наслідки війни.

Співголовами Ради стали Прем'єр-міністр та керівник Офісу Президента. Крім них, до складу Ради увійшли віце-прем'єр-міністри та міністри, заступники голови ВП, секретар РНБО, голова НБУ та голови комітетів Верховної Ради.

Рада є консультативно-дорадчим органом при Президенті, її основними завданнями є розробка плану заходів щодо повоєнного відновлення та розвитку України; визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, а також підготовка стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-правових актів, прийняття та реалізація яких необхідні для ефективної роботи та відновлення країни у військовий та повоєнний періоди.

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