ДБР розслідує виїзд Суркісів з України

Державне бюро розслідувань перевірить дії інспекторів, яких підозрюють у невиконанні своїх посадових обов'язків під час виїзду з України Григорія та Ігоря Суркісів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"26 лютого 2022 року в зону митного контролю прибули дві автівки, за кермом яких перебували Григорій та Ігор Суркіси з чотирма пасажирами в кожній машині. Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії, передбачені законодавством під час воєнного стану. Декларування будь-яких коштів та речей під час митного оформлення вказаними особами не проводилось. Водночас, за попередніми даними, на митному пості в Угорщині бізнесмени задекларували до ввезення в країну великі суми готівки", – йдеться у повідомленні.