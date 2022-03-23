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ДБР розслідує виїзд Суркісів з України

Сьогодні 17:15 288 0
Брати Суркіси виїхали з України з кількома мільйонами доларів, а також вивезли двох онуків призовного віку
ДБР розслідує виїзд Суркісів з України
#Григорій Суркіс, #Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Державне бюро розслідувань перевірить дії інспекторів, яких підозрюють у невиконанні своїх посадових обов'язків під час виїзду з України Григорія та Ігоря Суркісів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"26 лютого 2022 року в зону митного контролю прибули дві автівки, за кермом яких перебували Григорій та Ігор Суркіси з чотирма пасажирами в кожній машині. Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії, передбачені законодавством під час воєнного стану. Декларування будь-яких коштів та речей під час митного оформлення вказаними особами не проводилось. Водночас, за попередніми даними, на митному пості в Угорщині бізнесмени задекларували до ввезення в країну великі суми готівки", – йдеться у повідомленні.

Раніше ультрас Динамо розкритикували Суркісів та Луческу.

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