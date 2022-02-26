Ракицький: Російські війська, припиніть нападати на Україну!

Джерело - Чемпіон.
Захисник Зеніта Ярослав Ракицький вимагає у російських військових покинути Україну.
Актуально: Ракицький: Я - Українець! Україні Мир! Стоп війні!
В Instagram Ракицький виклав вірш, який написав Монатік після нападу росіян на землі України. В ньому співак прочитав авторський вірш на тлі жахів нападу росіян на Україну.
"Ні війні!!! Російські війська, припиніть нападати на Україну! Страждають люди та діти! Нам потрібен мир!" – підписав відео Ракицький.
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