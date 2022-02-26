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Ракицький: Російські війська, припиніть нападати на Україну!

Вчора 22:55 307 0
Ярослав Ракицький продовжує тішити патріотичною позицією
Ракицький: Російські війська, припиніть нападати на Україну!
#Зеніт, #Ракицький

Джерело - Чемпіон.

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький вимагає у російських військових покинути Україну.

Актуально: Ракицький: Я - Українець! Україні Мир! Стоп війні!

В Instagram Ракицький виклав вірш, який написав Монатік після нападу росіян на землі України. В ньому співак прочитав авторський вірш на тлі жахів нападу росіян на Україну.

"Ні війні!!! Російські війська, припиніть нападати на Україну! Страждають люди та діти! Нам потрібен мир!" – підписав відео Ракицький.

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Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

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