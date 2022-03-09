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Окупанти обстріляли будинок Усика біля Києва

Сьогодні 09:39 275 0
Дружина боксера не може додзвонитися до знайомих у Ворзелі
Окупанти обстріляли будинок Усика біля Києва
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Будинок сім'ї українського боксера Олександра Усика у Ворзелі під Києвом обстріляли окупанти.

Про це повідомляє дружина боксера Катерина.

"Якщо хтось відгукнеться з моєї вулиці Лесі Українки, де стояв мій будинок. Із 4 березня не можу нікому додзвонитися. Дуже переживаю за сусідів. Там було дуже багато людей. Зараз тихо, і я переживаю, чи вони живі.

Останні повідомлення із фотографіями були страшні. Кадирівці обстріляли всі будинки, зокрема й мій. Якщо з'явиться інформація, напишіть мені. Я вірю, що всі вони живі", - зазначила Катерина Усик.

Ворзель, Буча та Ірпінь захоплені росіянами. У цих населених пунктах переважно немає зв'язку з навколишнім світом, у мешканців закінчилися продукти та вода, немає електрики та опалення.

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