Окупанти обстріляли будинок Усика біля Києва

Будинок сім'ї українського боксера Олександра Усика у Ворзелі під Києвом обстріляли окупанти.

Про це повідомляє дружина боксера Катерина.

"Якщо хтось відгукнеться з моєї вулиці Лесі Українки, де стояв мій будинок. Із 4 березня не можу нікому додзвонитися. Дуже переживаю за сусідів. Там було дуже багато людей. Зараз тихо, і я переживаю, чи вони живі.

Останні повідомлення із фотографіями були страшні. Кадирівці обстріляли всі будинки, зокрема й мій. Якщо з'явиться інформація, напишіть мені. Я вірю, що всі вони живі", - зазначила Катерина Усик.