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Фонсека організував допомогу постраждалим від війни

Сьогодні 16:43 180 0
Пауло Фонсака прокоментував допомогу Україні
Фонсека організував допомогу постраждалим від війни
#Фонсека, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Екснаставник Шахтаря Паулу Фонсека займається допомогою українцям, які постраждали від бойових дій.

Про це розповів сам фахівець.

"Португальське посольство організувало мікроавтобус і ми трьома сім'ями виїхали до Молдови. Це була жахлива подорож. Тридцять годин без жодної зупинки, черги, над головою пролітають літаки, блокпости, а люди довкола не могли знайти ні палива, ні їжі.

Тільки приїхавши на кордон з Румунією, я почав розслаблятися. Дружина весь час плаче, бо у нас є родичі та друзі по всій Україні (дружина Фонсеки є українкою – прим.).

Через свою федерацію я став послом миру. Ми працюємо, щоб знайти притулок, роботу та школи для біженців. Звичайно, невеликій частині з тих з двох мільйонів, які виїхали з України", – розповів Фонсека.

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