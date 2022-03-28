Миколенко: Мені всі говорять, що українці "крейзі"

Британці враженні мужністю українців та президента Володимира Зеленського.

Про це розповів оборонець Евертона Віталій Миколенко у коментарі Отдушивдушу.

"Мені сподобалося, як вийшла новина про те, що українець втопив яхту російського олігарха. І мені цю новину вранці прочитав ван де Бек за сніданком.

Люди мені читають ці новини. І реально всі говорять, що ваші українці "крейзі", а Зеленський має великі яйця.

Ось щодня одне й те саме. У нього великі яйця та у вас божевільні люди. Але у хорошому плані зрозуміло", – сказав Миколенко.