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Миколенко: Мені всі говорять, що українці "крейзі"

Сьогодні 09:55 131 0
Віталій Миколенко розповів, що британці думають про українців Миколенко: Мені всі говорять, що українці "крейзі"
Миколенко: Мені всі говорять, що українці "крейзі"
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Британці враженні мужністю українців та президента Володимира Зеленського.

Про це розповів оборонець Евертона Віталій Миколенко у коментарі Отдушивдушу.

"Мені сподобалося, як вийшла новина про те, що українець втопив яхту російського олігарха. І мені цю новину вранці прочитав ван де Бек за сніданком.

Люди мені читають ці новини. І реально всі говорять, що ваші українці "крейзі", а Зеленський має великі яйця.

Ось щодня одне й те саме. У нього великі яйця та у вас божевільні люди. Але у хорошому плані зрозуміло", – сказав Миколенко.

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