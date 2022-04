Українські саночники закликали бойкотувати турніри через участь росіян

Українські саночники закликали спортсменів з інших країн бойкотувати змагання під егідою Міжнародної федерації санного спорту через участь у них представників російської федерації.

Про це повідомляє Sportarena.

Лист підписали Андрій Мандзій, Антон Дукач, Олена Смага, Олена Стецьків, Юліанна Туницька, Ігор Стахів, Андрій Лисецький, Ігор Гой, Ростислав Левкович, Данило Марциновський, Вадим Микієвич та Богдан Бабура.

Open letter of the luge athletes from Ukraine concerning the war by Russia#FILuge #UkraineLuge #athletes #Ukraine pic.twitter.com/J3QRIRTrCQ