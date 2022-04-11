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Українські саночники закликали бойкотувати турніри через участь росіян

Сьогодні 17:26 152 1
Українці закликають спортсменів інших країн бойкотувати змагання під егідою FIL
Українські саночники закликали бойкотувати турніри через участь росіян

Джерело - Sportarena.

Українські саночники закликали спортсменів з інших країн бойкотувати змагання під егідою Міжнародної федерації санного спорту через участь у них представників російської федерації.

Про це повідомляє Sportarena.

На початку квітня Апеляційний суд FIL під головуванням Бена Хеймейєра задовольнив апеляцію росії та анулював рішення про усунення російських спортсменів від міжнародних змагань. Таким чином, російські спортсмени можуть виступити наступного сезону, який почнеться в листопаді 2022 року.

"Проясніть своїм національним федераціям те, що ви не братимете участь у жодному зі змагань FIL доти, доки організація не вирішить виключити російську федерацію з нашого виду спорту. Зробіть гучне, чітке та загальне звернення. Покажіть ваше звернення федераціям і переконайтеся, що вони повідомлять FIL рішення про відмову спортсменів змагатися з російською командою під час війни та вторгнення Росії в Україну", - йдеться у зверненні українських спортсменів.

Лист підписали Андрій Мандзій, Антон Дукач, Олена Смага, Олена Стецьків, Юліанна Туницька, Ігор Стахів, Андрій Лисецький, Ігор Гой, Ростислав Левкович, Данило Марциновський, Вадим Микієвич та Богдан Бабура.

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