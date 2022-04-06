Новокаховська Енергія припинила своє існування

Джерело - fanday.net.
Клуб Другої ліги Енергія із Нової Каховки припинив існування.
Про це заявив головний тренер команди Едуард Хавров.
"Команди Енергія із міста Нова Каховка більше не існує. 1 квітня команду офіційно розпущено. Фактично, клуб не функціонує з 1 березня. Але нам ще місяць після цього платили зарплатню. Тобто, з Енергією трапилося приблизно те саме, що і з Таврією.
Усі, без винятку, футболісти команди в Україні. Відразу, як почалися бомбардування, ми провели збори в телефонному режимі, потім продовжували спілкуватися через чат. Ті, хто місцеві та сімейні, залишилися у Новій Каховці. Ті хлопці, хто із Запоріжжя, Дніпра, Кропивницького, Києва, Хмельницького, Нікополя, поїхали в перші ж дні", - сказав Хавров.
Відзначимо, що раніше припинив існування перший чемпіон України - Таврія, яка базувала в Херсонській області.