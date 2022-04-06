Новокаховська Енергія припинила своє існування

Клуб Другої ліги Енергія із Нової Каховки припинив існування.

Про це заявив головний тренер команди Едуард Хавров.

"Команди Енергія із міста Нова Каховка більше не існує. 1 квітня команду офіційно розпущено. Фактично, клуб не функціонує з 1 березня. Але нам ще місяць після цього платили зарплатню. Тобто, з Енергією трапилося приблизно те саме, що і з Таврією.

Усі, без винятку, футболісти команди в Україні. Відразу, як почалися бомбардування, ми провели збори в телефонному режимі, потім продовжували спілкуватися через чат. Ті, хто місцеві та сімейні, залишилися у Новій Каховці. Ті хлопці, хто із Запоріжжя, Дніпра, Кропивницького, Києва, Хмельницького, Нікополя, поїхали в перші ж дні", - сказав Хавров.