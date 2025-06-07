Кейшон не хоче битися з потенційним чемпіоном IBF: напередодні він втратив пояс WBO

Американський боксер легкої ваги Кейшон Девіс (13-0, 9 КО) заявив, що йому не цікавий бій проти тимчасового чемпіона IBF у легкій вазі американця Раймона Мураталли (23-0, 17 КО).

Про це боксер заявив у коментарі для FightHype.com.

"Я не буду битися із Мураталлою. Кажу вам це прямо зараз. Він нецікавий. Чому я маю хотіти битися за ще один титул, за який потрібно платити? Якщо вони дадуть мені його безкоштовно, тоді я битимуся. Якщо ні – ні. До того ж у нього пояс IBF, а це означає, що мені ще доведеться хвилюватися про вагу в день бою", – сказав Кейшон.

Нагадаємо, нещодавно Девіс провалив зважування напередодні бою проти Едвіна Де Лос Сантоса (16-2, 14 КО), не вклавшись в ліміт ваги, який складає 61,2 кг, а Кейшон на вагах показав 63,1 кг.

Для Кейшона це мав бути дебютний захист титулу WBO. Він здобув пояс у лютому, достроково здолавши українського боксера Дениса Берінчика (19-1, 9 КО).