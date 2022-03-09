Тимощука покарають за ігнорування війни росіян проти України

Тимощука позбавлять рекорду та всіх нагород

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу переглянув інформацію про можливі порушення Кодексу етики та чесної гри Анатолієм Тимощуком.

Про це повідомляє УАФ.

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Колишній капітан збірної України не лише не зробив жодної публічної заяви про напад росіян на Україну, а ще й залишився працювати у клубі країни-окупанта.

Комітет з етики та чесної гри УАФ звернувся до КДК УАФ із наступними пропозиціями:

- позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;

- доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань;

- позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубку України, Суперкубку України;

- виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.