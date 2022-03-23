Джерело - Чемпіон.

Колишній капітан Реалу та захисник ПСЖ Серхіо Рамос допомагає українцям.

Про це повідомляє сам гравець.

Він пропонує придбати худі (100 євро/шт.), 100% з продажу яких піде на потреби українцям, що постраждали через напад Росії.

На передній частині одягу зображено голубів (символи миру), а ззаду розміщено напис: "Всі ми - українці".

Раніше Рамос може продовжити кар'єру в МЛС.

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