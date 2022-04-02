Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 22:30 38290
Грушин завоював бронзу чемпіонату Європи
Сьогодні 22:12 101
Динамо узгодило перший спаринг
Сьогодні 18:12 823
Зоря спростувала інформацію про припинення існування клубу
Сьогодні 17:42 304
Підручний: Фуркад, йди на**й. Надіюся, ваші діти ніколи не відчують той біль, з яким зустрілись українські діти
Сьогодні 17:29 2331 1
Маркевич знайшов причину звірств росіян у Харкові та Маріуполі
Сьогодні 17:15 2632
Актор закликав мільярдерів із різних країн купити для України винищувачі
Сьогодні 13:39 958
Леоненко: Мене не здивувало рішення Безсонова захищати Україну
Сьогодні 10:39 742
Жіноча збірна України з боротьби виграла медальний залік ЧЄ-2022
Сьогодні 10:10 418
Забірченко продає чемпіонський перстень для допомоги захисникам України
Сьогодні 09:40 372
Блоги
Російський канал перервав трансляцію матчу Бундесліги на 13-й хвилині через гасла на підтримку України ВІДЕО
Російський канал перервав трансляцію матчу Бундесліги на 13-й хвилині через гасла на підтримку України ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 22:31 36
Редкач виставив на аукціон перчатки з автографом Пак'яо
Редкач виставив на аукціон перчатки з автографом Пак'яо Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:50 227
Мостовий показав свій будинок, зруйнований російськими окупантами
Мостовий показав свій будинок, зруйнований російськими окупантами Віктор Слюсаренко
Сьогодні 13:54 388
Футболіст Дніпра-1 присвятив вирішальний гол у Кубку Бразилії українцям та розплакався на інтерв'ю ВІДЕО
Футболіст Дніпра-1 присвятив вирішальний гол у Кубку Бразилії українцям та розплакався на інтерв'ю ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 12:32 958
БК Тернопіль зібрав 21 тонну гуманітарної допомоги Запоріжжю
БК Тернопіль зібрав 21 тонну гуманітарної допомоги Запоріжжю Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:25 198 1
Верховна Рада може змінити слова гімну України
Верховна Рада може змінити слова гімну України Андрій Дунець
Вчора 18:56 2765 6
Зінченко прихистив у Манчестер Сіті українця, який втік із росії
Зінченко прихистив у Манчестер Сіті українця, який втік із росії Андрій Дунець
Вчора 12:44 1334
Зозуля з партнерами передав лікарні в Дніпрі важливу допомогу
Зозуля з партнерами передав лікарні в Дніпрі важливу допомогу Віктор Слюсаренко
Вчора 10:25 276
Ворскла відвідала поранених у військовому шпиталі
Ворскла відвідала поранених у військовому шпиталі Віктор Слюсаренко
31.03.2022 16:18 334
Провідний статистичний онлайн-ресурс припинив висвітлювати змагання в росії
Провідний статистичний онлайн-ресурс припинив висвітлювати змагання в росії Андрій Твердохліб
31.03.2022 13:13 537
Гендиректор Матч ТБ підтримав журналіста, який назвав поляків мирзенними тварюками
Гендиректор Матч ТБ підтримав журналіста, який назвав поляків мирзенними тварюками Андрій Твердохліб
31.03.2022 13:01 729 1
Батька Почтарьова вбили рашисти: перший місяць війни для українських олімпійців з бадмінтону
Батька Почтарьова вбили рашисти: перший місяць війни для українських олімпійців з бадмінтону Андрій Твердохліб
30.03.2022 22:03 465
Ребров виставив на аукціон свою пам'ятну футболку Тоттенгема
Ребров виставив на аукціон свою пам'ятну футболку Тоттенгема Андрій Твердохліб
30.03.2022 17:14 540
Цуренко: Куди мені тепер їхати?
Цуренко: Куди мені тепер їхати? Віктор Слюсаренко
30.03.2022 15:55 610
Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 59!
Рудий улюбленець Лобановського. Олексію Михайличенку - 59! Valeriy Ruchka
30.03.2022 14:43 2096
Місяць війни: бадмінтоністи на захисті України
Місяць війни: бадмінтоністи на захисті України Андрій Твердохліб
30.03.2022 13:36 537
Путін - х*йло: вісім років тому з'явився суперхіт про президента росії
Путін - х*йло: вісім років тому з'явився суперхіт про президента росії Valeriy Ruchka
30.03.2022 12:50 4127
Харлан - рашистам: Сподіваюся, ви розумієте, що горітимете у пеклі
Харлан - рашистам: Сподіваюся, ви розумієте, що горітимете у пеклі Віктор Слюсаренко
30.03.2022 12:25 587
Парма продає футболки на підтримку України
Парма продає футболки на підтримку України Віктор Слюсаренко
30.03.2022 11:41 420
Фанати Нігерії влаштували погром на стадіоні після невиходу на чемпіонат світу
Фанати Нігерії влаштували погром на стадіоні після невиходу на чемпіонат світу Віктор Слюсаренко
30.03.2022 09:39 972
Прямі трансляції

Російський канал перервав трансляцію матчу Бундесліги на 13-й хвилині через гасла на підтримку України ВІДЕО

Сьогодні 22:31 Андрій Дунець 69 0
Російський канал перервав трансляцію матчу Бундесліги на 13-й хвилині через гасла на підтримку України ВІДЕО
#Боруссія Дортмунд, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #РБ Лейпциг

Джерело - Чемпіон.

У центральноиу поєдинку туру Німецької Бундесліги зустрічалися Боруссія Дортмунд та Ред Булл Лейпциг. Втім, російські телеглядачі каналу Матч ТВ дивилися цю гру недовго.

Вже на 13-й хвилині гри сумний голос коментатора спортивного каналу Матч Футбол 3 повідомив, що на цьому все, аргументувавши це тим, що, мовляв, німці не хочуть притримуватися гасла "Футбол поза політикою".

Схоже, причиною такого швидкого завершення матчу для росіян стали написи на рекламних щитах стадіону Сігнал Ідуна Парк #StandWithUkraine і Stop War.

Додамо, що сам поєдинок закінчився з рахунком 1:4 на користь Лейпцига, але росіяни про це хіба що аж завтра прочитають у новинах.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Футболіст Дніпра-1 присвятив вирішальний гол у Кубку Бразилії українцям та розплакався на інтерв'ю ВІДЕО Футболіст Дніпра-1 присвятив вирішальний гол у Кубку Бразилії українцям та розплакався на інтерв'ю ВІДЕО 960
Маркевич знайшов причину звірств росіян у Харкові та Маріуполі Маркевич знайшов причину звірств росіян у Харкові та Маріуполі 2632
Актор закликав мільярдерів із різних країн купити для України винищувачі Актор закликав мільярдерів із різних країн купити для України винищувачі 958
Динамо узгодило перший спаринг Динамо узгодило перший спаринг 823
Свьонтек стане першою ракеткою світу Свьонтек стане першою ракеткою світу 1779
Підручний: Фуркад, йди на**й. Надіюся, ваші діти ніколи не відчують той біль, з яким зустрілись українські діти Підручний: Фуркад, йди на**й. Надіюся, ваші діти ніколи не відчують той біль, з яким зустрілись українські діти 2331 1
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7670
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 13554
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 18870
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 29337
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 40058
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 12933