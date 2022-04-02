Російський канал перервав трансляцію матчу Бундесліги на 13-й хвилині через гасла на підтримку України ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У центральноиу поєдинку туру Німецької Бундесліги зустрічалися Боруссія Дортмунд та Ред Булл Лейпциг. Втім, російські телеглядачі каналу Матч ТВ дивилися цю гру недовго.

Вже на 13-й хвилині гри сумний голос коментатора спортивного каналу Матч Футбол 3 повідомив, що на цьому все, аргументувавши це тим, що, мовляв, німці не хочуть притримуватися гасла "Футбол поза політикою".

Схоже, причиною такого швидкого завершення матчу для росіян стали написи на рекламних щитах стадіону Сігнал Ідуна Парк #StandWithUkraine і Stop War.

Додамо, що сам поєдинок закінчився з рахунком 1:4 на користь Лейпцига, але росіяни про це хіба що аж завтра прочитають у новинах.

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