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Шевченко вимагає дискваліфікувати всіх росіян

Сьогодні 16:11 318 0
Шевченко вимагає дискваліфікувати всіх росіян
#ФБУ, #Кирило Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Президент ФБУ Кирило Шевченко наполягає на дискваліфікації всіх російських боксерів, суддів і функціонерів.

Кирило Шевченко, якого було обрано на посаду президента Федерації боксу України 22 лютого 2022 року, звернувся з пропозицією до Міжнародної боксерської федерації (IBA) вилучити зі всіх рейтингів та дискваліфікувати всіх російських та білоруських боксерів, суддів та функціонерів.

"Після початку війни більшість видатних українських боксерів вступили до лав територіальної оборони, а дехто зі зброєю в руках стоїть на передовій. Майже кожний керівник місцевого осередку ФБУ бере активну участь в обороні свого регіону. 

Закликаю світову боксерську спільноту прийняти ще більш жорсткі санкції щодо боксерів з Росії та Білорусі, як це вже зробили всі професійні боксерські  організації світу. А саме, виключити російських та білоруських боксерів з усіх рейтингів та дискваліфікувати, заборонивши останнім брати  участь у будь-яких заходах під егідою IBA. Це саме стосується і російських суддів та функціонерів. У тому числі тих, які займають керівні посади в Міжнародній федерації боксу", - розповів Шевченко.

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