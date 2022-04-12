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Українська паралімпійська чемпіонка продасть медаль, щоб допомогти університету

Сьогодні 08:55 Віктор Слюсаренко 166 0
Литовченко збирає кошти на допомогу навчальному закладу
Українська паралімпійська чемпіонка продасть медаль, щоб допомогти університету
Фото Getty Images
#Марина Литовченко

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонка Паралімпіади-2020 у Токіо з настільного тенісу Марина Литовченко виставила на аукціон свою золоту нагороду.

Виручені від продажу медалі кошти українська спортсменка планує витратити на відновлення Харківського національного університету ім. В.М. Каразіна, який постраждав під час війни, та допомога викладачам.

"Сьогодні моя країна демонструє незламний дух і жагу до такої необхідної перемоги. Щодня моє місто Харків та Університет героїчно тримається. Давайте допоможемо разом йому вистояти!"

Усі бажаючі можуть писати в коментарях під постом або особистими повідомленнями готовність брати участь у цьому аукціоні. Він триватиме до 30 квітня. Стартова ціна медалі - 10 тисяч доларів", - зазначила Литовченко.

Раніше повідомлялося, що паралімпійський чемпіон з параканое Сергій Ємельянов також ухвалив рішення продати свою золоту медаль Паралімпіади-2020 у Токіо, щоб допомогти українській армії.

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