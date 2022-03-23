Тренер Агробізнесу: Якщо потрібно, візьму у руки автомат

Головний тренер Агробізнесу Олександр Чижевський, якщо буде потрібно, буде готовий зі зброєю захищати Україну від російських загарбників.

Про це заявив фахівець.

"Насамперед, у мене є діти та онуки. Я не можу собі дозволити того, щоб мої онуки ховалися по бомбосховищах, а я в цей час спокійно спатиму за кордоном. Для мене це неприпустимо. Я однозначно вирішив, що повернуся в Україну.

Зрозуміло, що якби бомбили Львів, я б намагався кудись вивезти своїх дітей та онуків, вони ні в чому не винні. Те, як зараз страждають Харків, Маріуполь, це жахливо. Навіть у голову не вкладається, як можна так знищувати маленьких дітей, старших людей та всю нашу націю.

Якщо знадобиться, візьму в руки автомат, тут нікуди не дінешся. Нам треба боронити свою країну. Якщо настане така година, ще доведеться взяти і зброю до рук, я однозначно це зроблю", - сказав Чижевський.