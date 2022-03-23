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Тренер Агробізнесу: Якщо потрібно, візьму у руки автомат

Сьогодні 09:55 119 0
Чижевський висловився щодо російського вторгнення в Україну
Тренер Агробізнесу: Якщо потрібно, візьму у руки автомат
#Агробізнес, #Олександр Чижевський

Джерело - ТК Футбол.

Головний тренер Агробізнесу Олександр Чижевський, якщо буде потрібно, буде готовий зі зброєю захищати Україну від російських загарбників.

Про це заявив фахівець.

"Насамперед, у мене є діти та онуки. Я не можу собі дозволити того, щоб мої онуки ховалися по бомбосховищах, а я в цей час спокійно спатиму за кордоном. Для мене це неприпустимо. Я однозначно вирішив, що повернуся в Україну.

Зрозуміло, що якби бомбили Львів, я б намагався кудись вивезти своїх дітей та онуків, вони ні в чому не винні. Те, як зараз страждають Харків, Маріуполь, це жахливо. Навіть у голову не вкладається, як можна так знищувати маленьких дітей, старших людей та всю нашу націю.

Якщо знадобиться, візьму в руки автомат, тут нікуди не дінешся. Нам треба боронити свою країну. Якщо настане така година, ще доведеться взяти і зброю до рук, я однозначно це зроблю", - сказав Чижевський.

Раніше власник Агробізнесу Олег Собуцький розповів, що більшість футболістів команди відмовилися повертатися в Україну з тренувального збору після початку російського вторгнення, а клуб не має наміру продовжувати співпрацю з ними.

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