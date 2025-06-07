Форвард Флориди встановив рекорд НХЛ за кількістю голів у виїзних матчах протягом одного плейоф

Форвард Флориди Сем Беннетт у матчі з Едмонтоном закинув свою 12 шайбу у виїзних поєдинках цьогорічного Кубку Стенлі.

Це є новим рекордом за голами на чужих аренах протягом одного плейоф.

Попереднім рекордсменом був Марк Шайфлі. Нападник Вінніпега у постсезоні-2017/18 11 разів засмучував воротарів у виїзних матчах.

SAM BENNETT CANNOT BE STOPPED 🚨



A NEW RECORD FOR ROAD GOALS IN A SINGLE PLAYOFF (12) pic.twitter.com/4imxfnp7BE — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 7, 2025

Panthers Sam Bennett sets NHL record for the most road goals in one postseason#TimeToHunt pic.twitter.com/xKZRCuzcTq — Sportsnet Stats (@SNstats) June 7, 2025

Ще чотири хокеїсти протягом одного плейоф при чужих уболівальниках закидали по 10 шайб.

Наразі рахунок у другому матчі фінальної серії рівний – 3:3. Першу гру Едмонтон виграв в овертаймі.

Нагадаємо, Бостон Брюїнз оголосив про призначення німця Марко Штурма новим головним тренером команди.