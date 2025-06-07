Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Форвард Флориди встановив рекорд НХЛ за кількістю голів у виїзних матчах протягом одного плейоф

Руслан Травкін — 7 червня 2025, 05:09
Форвард Флориди встановив рекорд НХЛ за кількістю голів у виїзних матчах протягом одного плейоф
Сем Беннетт
x.com/FlaPanthers

Форвард Флориди Сем Беннетт у матчі з Едмонтоном закинув свою 12 шайбу у виїзних поєдинках цьогорічного Кубку Стенлі.

Це є новим рекордом за голами на чужих аренах протягом одного плейоф.

Попереднім рекордсменом був Марк Шайфлі. Нападник Вінніпега у постсезоні-2017/18 11 разів засмучував воротарів у виїзних матчах.

Ще чотири хокеїсти протягом одного плейоф при чужих уболівальниках закидали по 10 шайб.

Наразі рахунок у другому матчі фінальної серії рівний – 3:3. Першу гру Едмонтон виграв в овертаймі.

Нагадаємо, Бостон Брюїнз оголосив про призначення німця Марко Штурма новим головним тренером команди.

Читайте також :
Солодка парочка Едмонтона проти зграї Пантер. Розбираємо сильні й слабкі сторони фіналістів Кубку Стенлі
НХЛ Рекорд хокей Едмонтон Ойлерз Флорида Пантерз

НХЛ

Колишній легендарний німецький хокеїст став новим головним тренером Бостона
Драйзайтль прокоментував перемогу Едмонтона над Флоридою у першій грі фіналу Кубку Стенлі
Піттсбург призначив нового головного тренера
Шайба Екхольма дала змогу Едмонтону повторити рекорд франшизи, який було встановлено ще 31 рік тому
Дубль Драйзайтля допоміг Едмонтону здолати Флориду – переможну шайбу він закинув за 31 секунду до кінця овертайму

Останні новини