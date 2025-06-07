Форвард Флориди встановив рекорд НХЛ за кількістю голів у виїзних матчах протягом одного плейоф
Сем Беннетт
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Форвард Флориди Сем Беннетт у матчі з Едмонтоном закинув свою 12 шайбу у виїзних поєдинках цьогорічного Кубку Стенлі.
Це є новим рекордом за голами на чужих аренах протягом одного плейоф.
Попереднім рекордсменом був Марк Шайфлі. Нападник Вінніпега у постсезоні-2017/18 11 разів засмучував воротарів у виїзних матчах.
Ще чотири хокеїсти протягом одного плейоф при чужих уболівальниках закидали по 10 шайб.
Наразі рахунок у другому матчі фінальної серії рівний – 3:3. Першу гру Едмонтон виграв в овертаймі.
Нагадаємо, Бостон Брюїнз оголосив про призначення німця Марко Штурма новим головним тренером команди.