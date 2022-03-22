Окупанти вбили одного із засновників київського фан-клубу Манчестер Юнайтед

Червоні дияволи виступили із заявою на своєму офіційному сайті

Офіційний сайт Манчестер Юнайтед висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Олександра Кукіна, що був одним із засновників фан-клубу червоних дияволів у Києві.

Сьогодні було вийшло підтвердження про вбивство Кукіна в результаті обстрілу його автомобіля окупантами. Його дружина і дочка були прооперовані в лікарні і вижили.

МЮ висловлює щирі співчуття у зв'язку зі смертю Кукіна і бажає якнайшвидшого одужання його сім'ї.

На цей час манчестерський клуб вивчає способи, як надати підтримку родині Олександра і київському фан-клубу.

Відзначається, що фан-клуб був заснований в 2022 році, а Кукін зіграв важливу роль в його створенні. В останні роки за сімейними обставинами він не міг приділяти йому багато часу, але не втрачав ентузіазму.

У недавній фотографії, який опублікував фан-клуб, Кукін насолоджувався перемогою МЮ над Лідсом з рахунком 4:2. Всього за кілька тижнів до смерті.