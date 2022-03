Bauer припинив постачання хокейного екіпірування в Росію та Білорусь

Компанія хокейного екіпірування Bauer припинить постачання своєї продукції в Росію та Білорусь.

Про це заявив спортивний журналіст Рік Вестгед.

Про це йому повідомив генеральний директор Bauer Hockey Ед Кінналі. Таке рішення компанія ухвалила після вторгнення Росії в Україну.

Незважаючи на рішення припинити роботу в Росії та Білорусі, Bauer Hockey збереже спонсорські контракти з російськими гравцями в НХЛ Андрієм Василевським, Микитою Кучеровим та Кирилом Капризовим.

Bauer Hockey CEO Ed Kinnaly tells me the company has stopped doing business in Russia and Belarus.

Kinnaly: "We have temporarily suspended all Bauer shipments into Russia and Belarus. We’ll continue to monitor this extremely sensitive and rapidly evolving situation."