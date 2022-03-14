Ракицький: Гинуть мирні українці від російських солдатів

Колишній захисник Зеніта Ярослав Ракицький засудив вторгнення російських військ в Україну.

Про це футболіст розповів в Instagram.

"Світом править гуманність, світом править доброта та любов до своєї Батьківщини, до своєї матері, до своїх дітей, до своєї сім’ї.

Неможливо мовчати. Просто боляче за Батьківщину, за Україну. Гинуть мирні українці від російських солдатів. Нас не треба звільняти. Залиште нас і нашу Україну.

Немає сенсу доводити про вплив пропаганди, про те, що росія дезінформує свій народ. Вам не кажуть правди.

Я бажаю добра та миру моїй волелюбній Україні", – написав Ракицький.