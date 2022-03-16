Собуцький: Війна неодмінно завершиться перемогою України

Засновник ФК Агробізнес Олег Собуцький розповів про поведінку гравців команди під час війни в Україні.

"Спершу хотів би висловити найщиріші слова подяки нашим захисникам. Усім, хто в найскладніший час в історії України став на захист рідної землі та героїчно її обороняє. Незалежно від того, хто він у мирному житті є за професією. Відступати нікуди – це наша земля, і нікому її ми не віддамо. Я сам у перший день війни мобілізувався в ЗСУ. Переконаний, нині все, що не пов’язане з захистом України, є другорядним. Бо маємо зберегти країну, мирні міста і, найголовніше, життя наших людей.

Розуміючи, що в умовах війни немає сенсу продовжувати тренувальний збір Агробізнеса в Туреччині, 25 лютого тренери та гравці провели термінове зібрання та вирішили повернутися до України, до своїх родин. Після такого рішення нам вдалося змінити дату вильоту з 11 березня на 28 лютого. Команда прилетіла до Будапешта, де її забрав автобус та відвіз до України.

Яким було моє здивування, коли додому повернувся весь тренерський штаб на чолі з Олександром Чижевським, адміністративний персонал та три футболісти. Всі інші вирішили перечекати за кордоном, в безпеці та подалі від війни. І це в ті дні, коли країні, яка їх виростила, на футбольних полях якої вони виступали, де залишилися їхні рідні та близькі, так потрібна допомога. І необов’язково на передовій, в тилу безліч справ.

Особисто мені соромно дивитися в очі вболівальникам. Вони запитують, чому хлопці не повернулися, і жодних аргументів цьому навести не можу. У нас війна, гинуть люди, а гравці команди - Іван та Микола Когути - в цей час надсилають фото з ресторану в Іспанії. Хіба це нормально?

На противагу приклад наших уславлених зірок футболу, гравців збірної України серед ветеранів, а також працівників Асоціації ветеранів футболу України. Не дивлячись на вік та заслуги, всі у справі, кожен на своєму місці допомагає нашим збройним силам (а деякі мобілізувалися), займаються волонтерством. Вони є справжніми патріотами та взірцем для громадян України. Так саме вчинили тренери та адміністрація Агробізнесу. Кожен із них на своїй ділянці допомагає захищати країну.

Додому повернулися гравці Ігор Курило, Данило Карась та Артем Матус. У Волочиську їх чекали Віталій Груша та Євген Ємаєв, які через травми не вирушили на збір. Всі вони продовжать кар’єру в клубі. З усіма іншими гравцями ми не маємо намірів продовжувати співпрацю, вони вже зараз можуть шукати собі нові команди. Це позиція клубу, який був заснований у 2016 році та завжди наголошував на єдності України, підтримці армії. У формі Агробізнеса виступатимуть футболісти, які не на словах, а на ділі розділяють наші цінності. Саме таких хлопців ми запросимо до лав команди, як тільки буде нагода продовжити футбольний сезон. Саме з такими хлопцями ми здобуватимемо нові перемоги.

Війна неодмінно завершиться перемогою України, ми відбудуємо міста та села. А зараз вся країна має згуртуватися та єдиним фронтом дати відсіч ворогу", - зазначив Собуцький.