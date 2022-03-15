Головне
Журналіст Чемпіона закликав спортивну спільноту викинути російських функціонерів на смітник історії
Вчора 19:59 1688
Директор Полісся: Заяву на вступ до територіальної оборони написав на другий день війни
Сьогодні 18:54 142
Володимир Кличко: Ми захищатимемо Україну до останньої краплі крові
Сьогодні 17:25 273
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 15:45 25842
Відомий український журналіст продовжує рекламувати рашистську букмекерську контору
Сьогодні 14:58 1138
Керівництво УАФ змінило дислокацію через напад росії
Сьогодні 14:31 337
Ахметов втратив 9,5 млрд доларів після початку війни
Сьогодні 10:55 697
Сабоніс: Більше ніколи в житті не повіримо брехунам росіянам
Вчора 21:09 1173
Каспаров розповів, за яких умов впаде режим путіна
Вчора 20:09 3076
Забранський: Мені подобається позитив Кіма, він підтримує людей у важкий час
Вчора 18:54 371
Прямі трансляції

ISU відмовив російським журналістам в акредитації на чемпіонат світу

Сьогодні 19:55 147 0
ISU відмовив російським журналістам в акредитації на чемпіонат світу

Джерело - Tribuna.com.

Міжнародний союз ковзанярів відмовив російським журналістам в акредитації на чемпіонат світу з фігурного катання.

"Дякую за вашу заявку. На жаль, заявку відхилено. Наголошуємо, що рішення остаточне. Дякуємо за розуміння" - ось таке надіслав ISU на пошту сьогодні.

Це стосується віддаленого доступу до чемпіонату світу - можливості присутні у мікст-зоні та на пресконференціях. Повна ізоляція, загалом - після першої відмови у живому акредитуванні залишалася надія хоча б на онлайн-роботу, але тепер і її немає", - зазначила журналістка Матч ТБ Анастасія Паніна.

Нагадаємо, що раніше ISU усунув спортсменів з Росії та Білорусі від змагань з фігурного катання, шорт-треку та ковзанярського спорту.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 25842
Манчестер Юнайтед - Атлетико - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед - Атлетико - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4439
Аякс - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Аякс - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4538
Чоловік Світоліної вибив російського тенісиста з першої місця рейтингу ATP Чоловік Світоліної вибив російського тенісиста з першої місця рейтингу ATP 1272 3
15 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря 15 років тому Палоп забив легендарний гол у ворота Шахтаря 1612 1
Ювентус - Вільярреал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ювентус - Вільярреал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 1667
Рекомендуємо
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 36060
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 20620 4
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 17710
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 29566 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4558
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 156678 5