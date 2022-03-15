ISU відмовив російським журналістам в акредитації на чемпіонат світу

Міжнародний союз ковзанярів відмовив російським журналістам в акредитації на чемпіонат світу з фігурного катання.

"Дякую за вашу заявку. На жаль, заявку відхилено. Наголошуємо, що рішення остаточне. Дякуємо за розуміння" - ось таке надіслав ISU на пошту сьогодні.

Це стосується віддаленого доступу до чемпіонату світу - можливості присутні у мікст-зоні та на пресконференціях. Повна ізоляція, загалом - після першої відмови у живому акредитуванні залишалася надія хоча б на онлайн-роботу, але тепер і її немає", - зазначила журналістка Матч ТБ Анастасія Паніна.