ISU відмовив російським журналістам в акредитації на чемпіонат світу

Джерело - Tribuna.com.
Міжнародний союз ковзанярів відмовив російським журналістам в акредитації на чемпіонат світу з фігурного катання.
"Дякую за вашу заявку. На жаль, заявку відхилено. Наголошуємо, що рішення остаточне. Дякуємо за розуміння" - ось таке надіслав ISU на пошту сьогодні.
Це стосується віддаленого доступу до чемпіонату світу - можливості присутні у мікст-зоні та на пресконференціях. Повна ізоляція, загалом - після першої відмови у живому акредитуванні залишалася надія хоча б на онлайн-роботу, але тепер і її немає", - зазначила журналістка Матч ТБ Анастасія Паніна.
Нагадаємо, що раніше ISU усунув спортсменів з Росії та Білорусі від змагань з фігурного катання, шорт-треку та ковзанярського спорту.