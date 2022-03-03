Легіонери зможуть покинути Росію

Головні футбольні організації світу та Європи найближчим часом можуть дозволити іноземним футболістам, які перебувають на контрактах із клубами РПЛ, право розірвати цю угоду.

Про це з посиланням на Хорватську футбольну спілку повідомляє Jutarnij List

На цей час у РФ виступає багато хорватських гравців (Деян Ловрен, Нікола Моро, Тін Едвай та інші).

Зазначається, що можливість розірвати контракт матимуть 150 іноземних гравців із команд вищого та другого дивізіонів.

Нагадаємо, УЄФА та ФІФА відсторонили російські команди від участі в усіх турнірах.

Важливо: Росія веде війну проти України