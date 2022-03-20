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Російські спортивні журналісти пішли слідом за російським воєнним кораблем - нах*й

Сьогодні 13:24 Андрій Твердохліб 121 0
Російські спортивні журналісти пішли слідом за російським воєнним кораблем - нах*й
#АСЖУ

Джерело - Facebook.

Виконавчий Комітет Європейського відділення Міжнародної Асоціації спортивної преси AIPS Europe припинив будь-які відносини з асоціаціями спортивних журналістів росії та білорусі.

Про це повідомив президент Української асоціації спортивних журналістів Олександр Гливинський.

"Після постійних звернень АСЖУ, тривалих дискусій та підтримки всіх європейських країн, 

Міжнародна Асоціація спортивної преси AIPS рішенням Виконкому Європейського відділення - AIPS Europe- призупинила будь-які відносини з асоціаціями спортивних журналістів країн - агресорів росіі та білорусі. 

Також призупинено будь-які контакти з членом Виконкому від Білорусі Настасьєю Мариніною. Раніше, 4 березня, віце-президент AIPS росіянин Ніколай Долгополов сам подав у відставку, після розмови з президентом AIPS Джанні Мерло. 

Очікується, що на щорічному Конгресі AIPS, який орієнтовно відбудеться восени цього року, буле піднято питання про виключення згаданих асоціацій з AIPS", - зазначив відомий український журналіст.

Таким чином, росію продовжують викидати на смітник історії переважна більшість світових організацій.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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