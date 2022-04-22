На Херсонщині загинув срібний призер чемпіонату Європи

Йому було 36 років

Джерело - Чемпіон.

20 квітня у Херсонській загинув срібний призер чемпіонату Європи з кульової стрільби 36-річний Іван Бідняк.

Про це повідомляє пресслужба відділення НОК України у Львівській області

У складі збірної України Іван виступав на чемпіонатах світу і Європи. У 2012 році на ЧС з кульової стрільби у вправі ПП-3 зайняв 7-е місце та завоював для України першу ліцензію на Олімпійські ігри-2012.

У 2013 році на чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї здобув срібну нагороду. У командному турнірі разом з Романом Бондаруком та Олександром Петрівим завоював бронзову нагороду.

"Він родом з Дніпропетровської області, коли почався широкомасштабний наступ він повернувся з роботи в Європі додому і встав у ряди ЗСУ. Він загинув від ворожої кулі, виконуючи бойове завдання", - повідомив близький друг Бідняка.

У Дніпрі в Івана залишилась дружина та шестирічний син.