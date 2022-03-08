Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 21:00 19205
ФІФА перенесла матч плей-оф ЧС-2022 між Україною та Шотландією
Сьогодні 21:37 197
Збірна Росії не зіграє у відборі на ЧС-2022
Сьогодні 21:24 353
Маліновський - найкращий гравець місяця у Серії А
Сьогодні 16:10 681
Закрийте небо над Україною: Світоліна, Ребров, Стаховський і інші звернулися до НАТО
Сьогодні 16:01 513
Шевченко розплакався в ефірі італійського телебачення
Сьогодні 10:13 1222
Лук'яненко виграв золоту медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 09:44 720
Шишкова завоювала третю медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 09:08 486
Вовчинський виграв срібну медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 07:46 454
Українки виграли три медалі на дистанції 10 кілометрів
Сьогодні 07:24 583
Прямі трансляції

Маррей віддасть усі призові українським дітям, які постраждали від вторгнення росії

Сьогодні 22:55 110 0
Маррей допоможе українським дітям
Маррей віддасть усі призові українським дітям, які постраждали від вторгнення росії
#Енді Маррей

Джерело - tribuna.com.

Британський тенісист Енді Маррей пожертвує всі свої призові за сезон дітям, які потерпіли в Україні від вторгнення РФ.

Про це розповів сам тенісист.

"Більш ніж 7,5 мільйонів дітей перебувають у зоні ризику через ескалацію конфлікту в Україні, тому я працюю з UNICEF, щоб допомогти забезпечити невідкладні медичні товари та набори для раннього розвитку дітей.

Дітям в Україні потрібний світ – зараз", – написав Маррей.

У 2021 році Маррей отримав 514 тисяч доларів призових. Цього року вже має в активі 256 тисяч.

Нагадаємо, тенісна спільнота допоможе Україні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 10130
Тоттенгем розгромив Евертон Миколенка у 28 турі АПЛ Тоттенгем розгромив Евертон Миколенка у 28 турі АПЛ 1278
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 19205
Чемпіон України з кікбоксингу загинув внаслідок обстрілу росіянами Чемпіон України з кікбоксингу загинув внаслідок обстрілу росіянами 2758
Ліверпуль - Інтер - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Ліверпуль - Інтер - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 4825
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 37075 3
Рекомендуємо
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 15636
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 14943 2
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 181833
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 10409
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 50412
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 71178 2