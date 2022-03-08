Маррей віддасть усі призові українським дітям, які постраждали від вторгнення росії

Маррей допоможе українським дітям

Британський тенісист Енді Маррей пожертвує всі свої призові за сезон дітям, які потерпіли в Україні від вторгнення РФ.

Про це розповів сам тенісист.

"Більш ніж 7,5 мільйонів дітей перебувають у зоні ризику через ескалацію конфлікту в Україні, тому я працюю з UNICEF, щоб допомогти забезпечити невідкладні медичні товари та набори для раннього розвитку дітей. Дітям в Україні потрібний світ – зараз", – написав Маррей.

У 2021 році Маррей отримав 514 тисяч доларів призових. Цього року вже має в активі 256 тисяч.

Нагадаємо, тенісна спільнота допоможе Україні.