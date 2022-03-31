Директор каналів Футбол розповів про звернення Андрія Павелка до конгресу ФІФА

Джерело - Чемпіон.

ФІФА не дозволила демонструвати на екрані кадри війни в Україні під час звернення Андрія Павелка.

Про це розповів директор каналів Футбол Олександр Денисов.

"Так сьогодні мало виглядати відео звернення президента УАФ Андрія Павелка до конгресу ФІФА. Але ФІФА не дозволило демонструвати на екрані кадри війни в Україні, в підсумку з відеоролику видалили відео злочинів російської армії, залишивши лише пряму мову очільника УАФ", - заявив функціонер.

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