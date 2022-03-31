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Денисов: ФІФА не дозволила демонструвати на екрані кадри війни в Україні

Сьогодні 19:14 582 2
Директор каналів Футбол розповів про звернення Андрія Павелка до конгресу ФІФА
Денисов: ФІФА не дозволила демонструвати на екрані кадри війни в Україні
#Денисов, #Андрій Павелко, #Футбол 1/2/3

Джерело - Чемпіон.

ФІФА не дозволила демонструвати на екрані кадри війни в Україні під час звернення Андрія Павелка.

Про це розповів директор каналів Футбол Олександр Денисов.

"Так сьогодні мало виглядати відео звернення президента УАФ Андрія Павелка до конгресу ФІФА. Але ФІФА не дозволило демонструвати на екрані кадри війни в Україні, в підсумку з відеоролику видалили відео злочинів російської армії, залишивши лише пряму мову очільника УАФ", - заявив функціонер.

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"По-друге, саме сьогодні конгрес ФІФА затвердив російську мову, як одну з шести офіційних мов ФІФА. І на останнє. Конгрес не включив в порядок денний питання про відсторонення Росії від змагань під егідою ФІФА. Це все, що потрібно знати про партнерство та солідарність ФІФА в момент найтяжчого випробування для України", - написав Денисов.

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