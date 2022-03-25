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Ребров закликав закрити небо над Україною

Вчора 22:37 134 0
Сергій Ребров прокоментував російську-українську війну
Ребров закликав закрити небо над Україною
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Україна потребує посилення свого повітряного простору.

Про це розповів головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров ефірі Денисов Time.

"Я зараз дуже багато даю інтерв'ю європейським каналам та намагаюся пояснити, що саме важливе для нас — закрити небо.

Якщо небо буде відкрите, нас будуть бомбардувати, й ми не зможемо захистити нашу країну, це неможливо. Зверху нас намагаються стерти з лиця землі, всю нашу територію.

Я бачив світлини з Маріуполя, до того, як все розпочалось і зараз, це просто начебто апокаліпсис", — сказав Ребров.

Актуально: Ребров: росіяни завжди вирізнялися чимось особливим

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