Сестер Музичук виключать з президії Львівської обласної федерації шахів

Джерело - Чемпіон.

Українські гросмейстерки Анна Музичук та Марія Музичук не підписали та не підтримали лист Львівської обласної федерації шахів (ЛОФШ) президенту Федерації шахів України з проханням повторно звернутися до ФІДЕ для посилення санкцій проти росії та білорусі.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Вони є членкинями президії ЛОФШ. Після цієї відмови президія обласної федерації 4 квітня ухвалила рішення припинити співпрацю з сестрами Музичук.

Організація почала процедуру виключення їх з президії та членства у федерації.

Серед вимог: виключення російської та білоруської федерацій шахів з ФІДЕ, заборона на участь в змаганнях всіх російських та білоруських шахістів, відставка президента ФІДЕ Аркадія Дворковіча.