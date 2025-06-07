Фаворити домінують: перші двоє сіяних в одиночних розрядах Ролан Гаррос зіграють у фіналах

Вперше з 1984 року в фінали Ролан Гаррос у чоловічому та жіночому одиночних розрядах вийшли два перші номери посіву.

Про це повідомляє статистичний портал OptaAce.

У чоловіків фінальну пару склали Яннік Сіннер (1, Італія) та Карлос Алькарас (2, Іспанія). Італієць обіграв легендарного серба Новака Джоковича (6), а іспанець здолав іншого представника Апеннін Лоренцо Музетті (7).

Фіналістками у жінок стали Аріна Сабалєнка (1, -) та Коко Гофф (2, США). "Нейтральна" спортсменка перемогла чинну чемпіонку Ролан Гаррос польку Ігу Швьонтек (6), американка була сильнішою за сенсацію цьогорічного турніру француженку Лоїс Буассон (361).

Востаннє на Відкритій першості Франції з тенісу таке ставалося 41 рік тому, коли у чоловічому фіналі зустрілися американець Джон Макінрой та чех Іван Лендл (переміг Лендл), а в жіночому зіграли дві представниці США, Мартіна Навратілова та Кріс Еверт (перемогла Навратілова).

Взагалі ж на турнірах Grand Slam перші номери посіву виходили у фінали обох одиночних разрядів востаннє на US Open 2013. Тоді серб Новак Джокович зустрівся з іспанцем Рафаелем Надалем і програв, а американка Серена Вільямс боролася проти білоруски Вікторії Азаренки та перемогла.

Жіночий фінал на Ролан Гаррос відбудеться у суботу, 7 червня, о 16:00 за київським часом, а чоловічий – у неділю, 8 червня, о тій же порі.