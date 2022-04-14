Німецький клуб будуть допомагати у відновленні стадіону Десни

Джерело - Чемпіон.

Дортмундська Боруссія та влада Німеччини допоможе у відновленні стадіона імені Юрія Гагаріна у Чернігові.

Про це заявив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Завершив перемовини з Клаудією Рот, Державним міністром з питань культури і ЗМІ відомства федерального канцлера. Німеччина та дортмундський клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові".

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"Клуб пам’ятає свого гравця і українського футболіста Андрія Ярмоленка. Зі свого боку ми долучаємо до діалогу мера Владислава Атрошенка та сподіваємось, що ця чудова звістка зможе підтримати чернігівців", - написав Ткаченко.

Нагадаємо, російські окупанти знищили стадіон та базу Десни.