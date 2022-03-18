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Наставник Інгульця: Обов'язково переможемо у страшній війні

Сьогодні 18:55 134 0
Наставник Інгульця: Обов'язково переможемо у страшній війні
#Інгулець, #Сергій Лавриненко

Джерело - ТК Футбол.

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко висловив свою думку про напад росії на Україну.

"Страшно і сумно, що таке може статися у 21 столітті. Ми віримо, що правда на нашому боці, захищаємо своє та обов'язково переможемо. Свого ми нікому точно не віддамо.

З усіма гравцями ми підтримуємо зв'язок, є спільний чат, де щоранку даємо інформацію, як минула доба у різних районах. Хто з хлопців має можливість тренуватися, вони це, звичайно, роблять.

Обов'язково переможемо у страшній війні, де вмирає багато народу, дітей. Повернемося сильніше, збудуємо зруйновані міста, ми зробимо квітучу Україну. І цінуватимемо більше, ніж було раніше. Все буде Україна. Слава Україні", - сказав Лавриненко.

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