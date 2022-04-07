Джерело - Чемпіон.

Український п'ятиборець та срібний призер Олімпіади-2016 Павло Тимощенко закликав виключити росіян зі складу міжнародних олімпійських федерацій.

"Підтримую ініціативу міністра спорту та туризму Польщі Каміля Бортнійчука щодо усунення російських офіційних осіб зі складу всіх міжнародних олімпійських федерацій. Цей крок значно важливіший за усунення спортсменів від участі у змаганнях", - сказав Тимощенко.

Як приклад Тимощенко навів Міжнародний союз сучасного п'ятиборства (UIPM).

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну UIPM заборонила російським та білоруським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, але в керівництві федерації досі росіяни В'ячеслав Амінов та Тетяна Ардаб'єва.

Амінов є віцепрезидентом у справах бізнесу, президент Федерації сучасного п'ятиборства росії.

Ардаб'єва - президент Європейської конфедерації сучасного п'ятиборства, а також Генеральний секретар Федерації сучасного п'ятиборства росії.