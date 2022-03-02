Маркевич: Українців не зломити, тож здавайтесь або йдіть з нашої землі

Відомий український тренер Мирон Маркевич закликав росіян полишити спроби завоювати бодай якусь частину України.

Про це розповів сам фахівець у коментарі Команда№1.

"Я з 2014 року їздив, їжджу і їздитиму на Схід України. І повірте мені, що на той час у нас нічого не було. Хто мав автомат, той уже був щасливий. І ми вигнали вас із нашої землі, не з усієї території, але добре провчили. Зараз Україна має чим воювати, але справа навіть не в цьому.

У нас є дух, українців не зломити, тож здавайтесь або йдіть з нашої землі. Це неправильна війна. Ви вже, напевно, зрозуміли, що в Україні немає різниці, хто якою мовою розмовляє, ми – один народ. І повірте, у вас нічого не вийде. Дякуємо нашим воїнам. Слава Україні!" – поділився Маркевич.