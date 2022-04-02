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Футболіст Дніпра-1 присвятив вирішальний гол у Кубку Бразилії українцям та розплакався на інтерв'ю. ВІДЕО

Сьогодні 12:32 Андрій Дунець 146 0
Футболіст Дніпра-1 присвятив вирішальний гол у Кубку Бразилії українцям та розплакався на інтерв'ю. ВІДЕО
#Білл Феррейра, #Дніпро 1, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Бразильський півзахисник Білл, який належить українському Дніпру-1, відзначився рятівним голом у першому фінаьному матчі Кубка Північного Сходу Бразилії за Спорт Ресіфі проти Форталези.

Футболіст вправно зіграв головою на 2-й компенсованій хвилині до поєдинку, таким чином встановивши підсумковий рахунок - 1:1.

На післяматчевому інтерв'ю Білл не стримував емоцій та дуже зворушливо висловився на адресу партнерів по Дніпру-1, які залишилися в Україні під час війни.

Відео з українськими субтитрами взято у ТГ-каналі Бомбардир.

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