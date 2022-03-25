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Бєсєдін: Мама та бабуся у Харкові ховалися у підвалах

Сьогодні 10:25 284 0
Гравець розповів про свою сім'ю і як виїхав до Іспанії
Бєсєдін: Мама та бабуся у Харкові ховалися у підвалах
#Артем Бєсєдін, #Динамо Київ

Джерело - Tribuna.com.

Нападник Динамо Артем Бесєдін розповів про те, що його рідня була в Харкові на момент початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

"Моя рідня в Харкові. Мама і бабуся ховалися у підвалах, де проводили більше часу, ніж на вулиці. Це боляче і жахливо. Батько залишився вдома. А маму, бабусю і похресницю брат недавно вивіз на Західну Україну. Там вони у відносній безпеці, хоча і туди вже прилітало.

Зараз в нашій країні ніде немає повної безпеки, але там ще більш-менш можна знаходитися.

Якщо говорити про себе, то у мене багатодітна сім’я - чотири дитини. Зараз я перебуваю в Іспанії, куди вивіз свою родину. Допомагаю звідси нашій країні та армії, чим тільки можу. Молюся, щоб ми якнайшвидше перемогли, все це закінчилося, а на всю Україну чекали великі перспективи в Європі", - сказав Бєсєдін.

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