Український баскетболіст: Ху*ло, йди із нашої землі

Форвард южненського Хіміка Олександр Антипов прокоментував вибухи в його рідному Донецьку та військове вторгнення окупантів на територію України.

"Сьогодні в черговий раз путінська хунта бомбила мій рідний та улюблений Донецьк!

Вкотре постраждали мирні жителі. Цього всього можна було уникнути, не почни "звільняти" українські землі (2014 року: Донбас, Луганськ, Крим, а сьогодні всю Україну).

Головний Гітлер сучасності - Путін! Ми говорили (8 років!), говоримо і говоритимемо: "Х###о, піди з нашої землі, не треба нікого рятувати! Донецьк - це Україна, був і буде!

Що б не говорили ніким не визнані угруповання та люди, 98% країн усього світу говорять і показують, що творять ці терористи. На жаль, у моєму рідному місті через пропаганду люди не бачать правди!

Але я впевнений, що скоро ми переможемо цю хунту і заживемо краще за минуле в нашій рідній та улюбленій Україні. Чи зможемо спокійно піти на "Донбас-Арену", у парк Щербакова тощо.

І нехай усі окупанти йдуть за своїм військовим кораблем", - зазначив Антипов.