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Рижикова: Ми маємо викликати у світу повагу та захоплення

Сьогодні 17:25 58 0
Українська спортсменка висловилася про війну з росією
Рижикова: Ми маємо викликати у світу повагу та захоплення
#Анна Рижикова

Джерело - Чемпіон.

32-річна українська легкоатлетка Анна Рижикова у своєму Instagram подякувала захисникам України.

"Майже 3 тижні переживань: відчай, злість, сором, страх... Ми всі це відчуваємо, але в нас не зникає надія, любов та впевненість в перемозі! І під час війни важко складати думки в текст.

Зараз, як ніколи відчула, що спорт це не просто хобі чи робота, це люди - лідери, це спільнота взаємодопомоги.

Пишаюся своїми друзями, які вступили до лав ЗСУ, до тероборони, зайнялися волонтерством або просто допомагають своїм товаришам. Упевнена, що ніхто не залишився байдужим, кожен робить свій внесок у захист та перемогу нашої України! Особливо вдячна своїм закордонним друзям за надіслану гуманітарну допомогу, пожертви для нашої армії та пропозиції прихистити мене, мою родину, українців!

Зараз герої ЗСУ та тероборона мужньо захищають нас і дарують шанс на майбутнє, нам же потрібно використати цей шанс, докладати всіх зусиль, щоб піднімати Український прапор на всіх можливих змаганнях та демонструвати незламний дух Українського народу!

Так, якщо у вас у місті безпечно, повертайтеся до тренувань, якщо ви волонтерите або не можете вийти з дому - знаходьте хоч 30 хв на день, щоб зробити кілька вправ! Не втрачайте себе, не дайте забрати свої мрії! Ми маємо викликати у Світу повагу та захоплення, демонструвати нашу незламність та силу духу

Пам’ятайте: ми одна велика родина - допомагайте один одному!", - зазначила Рижикова.

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Допис, поширений Anna Ryzhykova 🇺🇦 (@anna_ryzhykova)

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