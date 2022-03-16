Віталій Кличко: Мені нема про що говорити з путіним

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі, а нині київський міський голова Віталій Кличко, не має жодного бажання зустрічатися з володимиром путіним.

Про це заявив Кличко.

"У мене немає бажання зустрічатися із путіним. Як можна взагалі мати бажання зустрічатися із вбивцею тисяч людей? Невинних людей. Як можна бажати зруйнувати, логістику, економіку.

Наразі є мільйони переселенців. Весь світ порівнює все з 1936 роком чи нацистською Німеччиною, коли все починалося.

Мені нема про що з ним говорити. Розумію, що людина вже неадекватно сприймає світ.

Не треба зустрічатися з ним. Є люди, із якими є бажання зустрітися. А є люди, з якими краще взагалі не бачитися, бо мають погану енергетику", - сказав Кличко.