 Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів, турнірна таблиця онлайн | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Динамо на виїзді переграло Десну у 18 турі УПЛ
Сьогодні 15:56 758
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Сьогодні 20:26 69284
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Сьогодні 17:51 35720
Збірна України фінішувала 11-ою у чоловічій естафеті на Кубку світу
Сьогодні 16:33 564
Семеренко посіла 14 місце, Підгрушна - 15 у персьюті на Кубку світу
Сьогодні 13:31 568
Шахтар продовжив контракт з найкращим бомбардиром
Сьогодні 10:22 794
Відео дня. Лопес відправив Коммі у важкий нокдаун
Сьогодні 06:03 6580
Теофімо Лопес нокаутував Річарда Коммі
Сьогодні 05:54 2528
Лопес у другому раунді нокаутував Коммі та став володарем титулу IBF
Сьогодні 05:43 2112
Річард Коммі - Теофімо Лопес: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 05:31 6181
Блоги
Теофімо Лопес нокаутував Річарда Коммі
Теофімо Лопес нокаутував Річарда Коммі Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:54 2525
Володар Золотого м'яча купив собі будинок за 12 мільйонів
Володар Золотого м'яча купив собі будинок за 12 мільйонів Valeriy Ruchka
Вчора 15:04 2375
Він геній боксу. Василь Ломаченко схарактеризував свого батька
Він геній боксу. Василь Ломаченко схарактеризував свого батька Valeriy Ruchka
Вчора 12:45 623
Це варто побачити. Різатдінова і Бех-Романчук знялися для чоловічого журналу
Це варто побачити. Різатдінова і Бех-Романчук знялися для чоловічого журналу Valeriy Ruchka
Вчора 12:09 1357
Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко: легендарному українському тренеру виповнилося 55
Бог допомагає нам... і Анатолій Ломаченко: легендарному українському тренеру виповнилося 55 Valeriy Ruchka
Вчора 10:49 1025
Золотому м'ячу присвячується. Найкращі голи Андрія Шевченка
Золотому м'ячу присвячується. Найкращі голи Андрія Шевченка Андрій Твердохліб
13.12.2019 14:33 1335
Золотий Шева! Рівно 15 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч
Золотий Шева! Рівно 15 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч Андрій Твердохліб
13.12.2019 13:17 1276
Непереможний український боксер розпочав підготовку до наступного бою
Непереможний український боксер розпочав підготовку до наступного бою Андрій Твердохліб
13.12.2019 12:40 2614
Крах Динамо, доля Михайличенка, конфлікт в Шахтарі і бан Росії - ТаТоТаке
Крах Динамо, доля Михайличенка, конфлікт в Шахтарі і бан Росії - ТаТоТаке Андрій Твердохліб
13.12.2019 12:15 1652
Мірошніченко гарматним ударом з 25 метрів вразив ворота Гента
Мірошніченко гарматним ударом з 25 метрів вразив ворота Гента Valeriy Ruchka
12.12.2019 23:47 1472
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:36 Футбол Манчестер Юнайтед – Евертон 1:1. Огляд матчу 35
21:21 Футбол Вольфсбург переграв Боруссію, Айнтрахт поступився Шальке. Результати матчів Бундесліги 105
21:01 Футбол Анчелотті привітав Мілан з 120-річчям 119
20:43 Футбол Манчестер Сіті розгромив Арсенал у 17 турі АПЛ 191
20:38 Бокс Ф'юрі звільнив свого тренера 266
20:26 Футбол Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН 69284
20:12 Футбол Дніпро-1 - Олександрія 1:2. Огляд матчу 183
19:52 Біатлон Оновлений залік Кубка націй: жіноча команда піднялася на дві позиції 488
19:37 Футбол Ювентус – Удінезе 3:1. Огляд матчу 154
19:30 Блог Американський боєць підло нокаутував суперника 274 1
19:03 Футбол Евертон відібрав очки у Манчестер Юнайтед, Тоттенгем переграв Вулвергемптон. Результати матчів АПЛ 372
18:54 Футбол Олександрія вирвала перемогу у Дніпра-1 285
18:43 Пряма трансляція Арсенал - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 17 туру АПЛ. LIVE 718
18:42 Футбол Михайличенко: Не потрібно перебільшувати роль Циганкова 575
18:33 Футбол Ювентус впевнено переграв Удінезе, Аталанта поступилася Болоньї. Результати матчів Серії А 200
18:17 Футбол Десна - Динамо 0:1. Огляд матчу 328
17:51 Біатлон Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції 35720
17:44 Футбол Маліновський забив у другому матчі поспіль 1130
17:18 Футбол Ворскла - Карпати 2:1. Огляд матчу 248
17:11 Блог Влада Седан жорстко потролила Зінченка у його День народження 1412
16:52 Футбол Фанати Динамо вивісили банер присвячений Суркісам 595
16:33 Біатлон Збірна України фінішувала 11-ою у чоловічій естафеті на Кубку світу 564
16:29 Футбол Дніпро-1 - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 18 туру УПЛ. LIVE 367
16:21 Біатлон Підгрушна: Мені сьогодні не дуже сподобалося як працювали лижі 248
16:12 Бокс Лопес: Я нікого не поважаю, хочу проводити найбільші бої 269

Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН

Сьогодні 20:26 69284
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
#УПЛ, #Прем'єр-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

1
Шахтар
 18 50
2
Динамо
 18 36
3
Зоря
 18 34
4
Десна
 18 33
5
Олександрія
 18 33
6
Маріуполь
 18 22
7
Колос
 18 20
8
Дніпро-1
 18 18
9
Олімпік
 18 18
10
Львів
 18 15
11
Ворскла
 18 14
12
Карпати
 18 11
 
1 тур (28 - 31 липня)*
28.07

Ворскла – Зоря 0:1 (0:1): трансляція; огляд матчу**

30.07

Десна – Львів 1:2: трансляція; огляд матчу

Колос – Маріуполь 2:1: трансляція; огляд матчу

31.07

Дніпро -1 2:0 Олімпік : трансляція; огляд матчу

Олександрія 1:3 Шахтар: трансляція; огляд матчу

Карпати 0:2 Динамо: трансляція; огляд матчу

  Setanta Sports Україна - онлайн-трансляція

2 тур (3 - 4 серпня)

3.08

Маріуполь  2:1  Олександрія: трансляція; огляд матчу; відео голів

Десна  2:0  Ворскла: трансляція; огляд матчу; відео голів

Львів  0:3  Динамо: трансляція; огляд матчу

4.08

Шахтар 3:0  Карпати: трансляція; огляд матчу

Олімпік  0:1  Колос: трансляція; огляд матчу

Зоря  1:1  Дніпро-1: трансляція; огляд матчу

  Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

3 тур (10 - 11 серпня)

10.08

Динамо  1:2  Шахтар: трансляція; відео голів; огляд матчу

Ворскла  3:2  Львів: прев'ю; огляд матчу

Олександрія 2:1 Олімпік: прев'ю; огляд матчу

11.08

Дніпро-1  0:1 Десна: прев'ю, огляд матчу

Колос  1:2  Зоря: прев'ю, огляд матчу

Карпати  1:1  Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

  Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

4 тур
(17 серпня)

 Десна 0:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

 Ворскла 1:1 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

(18 серпня)

Маріуполь 0:1 Динамо: огляд

Олімпік 1:3 Карпати: прев'ю, огляд матчу

Зоря 1:2 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Львів 0:2 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

5 тур
24 серпня

Колос 0:3 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

Олександрія 0:3 Десна: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:1 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

25 серпня

Карпати 0:1 Зоря: прев'ю, огляд матчу

Шахтар 5:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

26 серпня

Дніпро-1 2:3 Львів: прев'ю, огляд матчу

  6 тур
30 серпня

Десна 0:0 Карпати: прев'ю, огляд матчу

31 серпня

Ворскла 0:1 Олександрія: прев'ю, огляд матчу 

Дніпро-1 2:1 Колос: прев'ю, огляд матчу 

Львів 0:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу 

1 вересня

Олімпік 0:4 Шахтар: огляд матчу 

Зоря 2:2 Динамо: огляд матчу 

  7 тур
14 вересня

Олександрія 2:0 Дніпро-1: прев'ю, трансляція, огляд матчу

Карпати 2:1 Ворскла: прев'ю, трансляція, огляд матчу

Шахтар 4:3 Зоря: прев'ю, трансляція, огляд матчу

15 вересня

Колос 1:0 Львів: прев'ю, огляд матчу 

Маріуполь 1:1 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:2 Десна: прев'ю, трансляція, відео голів, огляд матчу 

  8 тур
 
20 вересня
 
Дніпро-1 2:0 Карпати: огляд матчу
 
21 вересня

Зоря 0:0 Маріуполь: огляд матчу

Львів 0:1 Олімпік: огляд матчу

22 вересня

Десна 0:1 Шахтар: огляд матчу

Ворскла 0:5 Динамо: огляд матчу

Колос 1:1 Олександрія: огляд матчу

9 тур
 
27 вересня
 
Шахтар 4:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу
 
28 вересня

Олександрія 2:0 Львів: прев'ю, огляд матчу

Карпати 1:2 Колос: прев'ю, огляд матчу

29 вересня

Динамо 2:0 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Маріуполь 0:4 Десна: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 0:5 Зоря: прев'ю, огляд матчу

10 тур
5 жовтня
 
Ворскла 1:1 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

Десна 1:0 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

Львів 0:0 Зоря: прев'ю, огляд матчу

6 жовтня

Дніпро-1 0:2 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

Колос 0:4 Динамо: прев'ю, огляд матчу

Олександрія 2:1 Карпати: прев'ю, огляд матчу

11 тур
 
18 жовтня
 
Шахтар 6:0 Колос: прев'ю, огляд матчу
 
19 жовтня

Карпати 0:0 Львів: прев'ю, огляд матчу

Зоря 2:0 Десна: прев'ю, огляд матчу

20 жовтня

Маріуполь 1:0 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:0 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 2:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

12 тур

26.10.2019

Маріуполь 2:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

Зоря 4:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 3:2 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

27.10.2019

Львів 1:4 Десна: прев'ю, огляд матчу

Шахтар 0:0 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:1 Карпати: прев'ю, огляд матчу

13 тур

02.11.2019

Карпати 0:3 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

Ворскла 0:1 Десна: прев'ю, огляд матчу

03.11.2019

Олександрія 1:3 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

Дніпро-1 1:4 Зоря: прев'ю, огляд матчу

Динамо 4:0 Львів: прев'ю, огляд матчу

Колос 1:2 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

14 тур

09.11.2019

Десна 1:1 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Маріуполь 2:2 Карпати: прев'ю, огляд матчу

Львів 2:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

10.11.2019

Зоря 2:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

Шахтар 1:0 Динамо: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 0:0 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

15 тур

22.11.2019

Шахтар 4:1 Львів: прев'ю, огляд матчу

23.11.2019

Олександрі 1:0 Зоря: прев'ю, огляд матчу

Дніпро-1 1:0 Ворскла: прев'ю, огляд матчу

24.11.2019 

Карпати 1:2 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

Колос 2:0 Десна: прев'ю, огляд матчу

Динамо 3:0 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

16 тур

30.11.2019

Львів 0:2 Дніпро-1: прев'ю, огляд матчу

Зоря 2:0 Карпати: прев'ю, огляд матчу

Ворскла 1:0 Колос: прев'ю, огляд матчу

01.12.2019

Десна 2:0 Олександрія: прев'ю, огляд матчу

Маріуполь 1:1 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 1:3 Динамо: прев'ю, огляд матчу

17 тур

06.12.2019

Шахтар 3:0 Олімпік: прев'ю, огляд матчу

07.12.2019

Олександрія 3:0 Ворскла: огляд матчу

Колос 4:0 Дніпро-1: огляд матчу

08.12.2019

Маріуполь 0:0 Львів: прев'ю, огляд матчу

Карпати 2:6 Десна: прев'ю, огляд матчу

Динамо 1:2 Зоря: прев'ю, огляд матчу

18 тур

14.12.2019

Львів 3:2 Колос: прев'ю, огляд матчу

Зоря 1:2 Шахтар: прев'ю, огляд матчу

Олімпік 1:2 Маріуполь: прев'ю, огляд матчу

15.12.2019

Ворскла 2:1 Карпати: прев'ю, огляд матчу

Десна 0:1 Динамо: прев'ю, огляд матчу

Дніпро-1 1:2 Олександрія:  огляд матчу